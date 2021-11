Gigi, nel primo episodio di All or Nothing, parla del suo passaggio di consegne."Ad Andrea mi lega un rapporto di fratellanza, un suo fallimento diventerebbe un fallimento personale"."Questa stagione la finimmo con 0 sconfitte. La serata di Trieste la ricordo con piacere. E' tipo Ocean's Eleven: un gruppo di scalmanati con un forte legame. Valore imprescindibile per arrivare ai risultati"."Si crede davvero che il fisico sia determinante, e in parte è vero eh! Ma è solo la testa, ragazzi. Le energie qua. Peso 94 kg? Oh, benissimo".