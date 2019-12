Era il '95. E sono passati più di 24 anni. La primia vigilia da titolare, per Buffon, fu tranquilla e senza pressione. Era il Parma di Scala e un 17enne allegro e giocherellone, soprattutto con le sue emozioni e sensazioni. 2019, la pressione s'è fatta dolce adrenalina. Ma domani quella naturale allegria lo invaderà ancora una volta, ancor di più: a Genova, dove la Juventus affronterà la Sampdoria, Buffon raggiungerà Paolo Maldini a quota 647 partite in Serie A, diventando con il capitano del Milan il giocatore con più presenze nel campionato italiano. VERSO IL SORPASSO - Ci vorrà un po', per sorpassare il 3 rossonero. Un po' di tempo, s'intende. Perché la straordinarietà di Buffon, in questa stagione, è stata soprattutto quella di tenersi pronto, di affrontare una sfida nella sfida standosene in disparte a dare consigli e ad aspettare il suo momento. A quasi 42 anni non vuole accontentarsi: finora ha disputato 6 partite, e contro l'Udinese ha raggiunto Del Piero con il record di presenze in A con la maglia bianconera. Una sorta di antipasto, per poi vedere la portata principale: eccola a Genova, nella 'sua' Genova (da piccolo tifava il Grifone).