Gianluigi Buffon, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità di andare al Mondiale in Qatar, ammesso che l'Italia riesca a qualificarsi: "Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva 'ma Buffon perché continua?'. In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini. Se ci siamo sentiti? Solo tre anni fa, ma è corretto scelga come ritiene più adatto, anche per proteggere il gruppo. E poi i portieri sono forti. Io utile nello spogliatoio azzurro? Non sono riflessioni che fosso fare io. Certo, Chiellini-Bonucci hanno enorme esperienza.



Sul futuro: "Quando smetto? Vediamo come finiamo e cone finisco io. Sento la responsabilità di rappresentare la gente di Parma, che mi dà amore incondizionato. E qui... colpo di scena. Mi sono dato un obiettivo: se l'Italia non andrà ai Mondiali, mi toccherà puntare ai prossimi. Non mi sorprenderebbe trovami a 48 anni in grande forma. Tanto alla fine comanda il campo".