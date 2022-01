L'ex portiere e storica bandiera della Juve Gigi Buffon, compie oggi 44 anni. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per rendere omaggio al giocatore piu anziano in attività, ed uno dei più longevi in assoluto nella storia del calcio.



'​Continuo a giocare ancora perchè faccio cose che gli altri non fanno. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini. Ci siamo sentiti solo tre anni fa, ma è corretto, scelga come pensa che sia più opportuno per tutti, anche per proteggere il gruppo'.