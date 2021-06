Gigi Buffon, ospite del J Museum, ha così commentato il titolo di campionesse d'Italia della Juve femminile: "Per il raggiungimento del quarto scudetto consecutivo della Juventus Women l'aggettivo più congruo è Memorabile! Si tratta di qualcosa che esce dall'ordinario, aver vinto 22 partite su 22 è qualcosa di... ineguagliabile. Questo è l'altro aggettivo che mi viene in mente. Riuscire a fare percorso netto, anche se sei la squadra più forte, è incredibile e difficilmente spiegabile, se non con quel qualcosa in più dal punto di vista della mentalità: non accontentarsi mai e voler sempre stupire tutti".