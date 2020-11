746 gol per Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto un mito come Puskas al quarto posto nella classifica all time dei marcatori della storia del calcio. Gigi Buffon, attraverso il suo account Twitter, ha voluto celebrare il compagno e amico CR7: "Grande Cr7issimo!!! Congratulazioni per questo grandissimo risultato, amico mio. 746 gol sono davvero tantissimi! Hai raggiunto Puskas, ora devi andare a prendere Pelé".