Le parole di Gianluiginello speciale del Tg1 "Buffon senza rete":- "In trent'anni di carriera ho avuto i migliori e citarne uno non sarebbe bello. Dopo Nevio Scala, Ancelotti è stato il primo a consacrarmi come portiere titolare del Parma. E' una persona con un'umanità speciale con il quale non puoi non andare d'accordo. Mi ricordo anche Lippi, Capello o Prandelli, Conte e tutti gli altri. Citarne uno sarebbe sbagliato e devo dire che da tutti ho imparato qualcosa. Trapattoni? È stato il mio vero idolo da bambino perché quando allenava la Juve e seguivo la squadra mi innamorai della sua figura in quei momenti. Ogni volta che si muoveva lo seguivo con un occhio particolare come all'Inter o al Bayern".- "In questi anni ho sempre pensato di sminuire quella su Zidane con la Francia, perché al di là dell'importanza della gara non la vedevo così difficile. Recentemente l'ho rivista e devo dire che è stata bella perché lui ha dato al pallone una potenza incredibile con il colpo di testa".- "Le ingiustizie sono altre. Sono stato un giocatore, per il ruolo ricoperto, che ha attraversato più generazioni e per vincerlo dovevano incastrarsi situazioni in maniera perfetta e magari non sono stato nemmeno bravo io a farle accadere però sono soddisfatto di quello che ho fatto. Potevo fare meglio ma in tutto quello che si fa un piccolo margine di qualcosa inespresso rimane sempre".- "Penso di aver vissuto nel miglior modo possibile tutti gli eventi: il Mondiale, è stato sicuramente l'apice nella carriera di ogni giocatore. Qualcosa di talmente grande che non ti dà l'opportunità di viverlo con la gioia che ci vorrebbe in quel momento. La tensione, le responsabilità e la paura di non farcela scavalcano tutte le emozioni positive vissute. Non vedevo l'ora, dai quarti in poi, finisse il Mondiale perché il peso da sostenere diventava qualcosa di soffocante. Lo sliding doors della mia vita è stato nel 1990 quando ho cambiato ruolo per essermi preso questa cotta per la porta. Ero un ragazzino ma non ero più giovane: sono diventato portiere a 12 anni e ho esordito in Serie A a 17. Qualcosa di allucinante, in campo per Parma-Milan. Ho giocato per tante ragioni soprattutto per obiettivi personali e anche per valori come la riconoscenza e poi per sfidare i limiti e ingaggiare me stesso, vedere fino a che punto sarei potuto arrivare con un livello di performance alto".- "Erano molto singolari le sue telefonate all'alba. A due non ho risposto e prontamente mi chiedeva perché non avessi risposto alle 5.30 del mattino. Una sorta di provocazione e io sono sempre rimasto al gioco".- "Dopo il suo gol in rovesciata i tifosi della Juve si sono alzati ad applaudirlo con grande sportività, vedendomi incredulo si è avvicinato e mi ha detto 'Non male è Gigi?' e mi sono messo a ridere".- "L'espulsione non mi ha ferito ma il rigore concesso nel recupero in una partita epica, quello sì. Senza dubbio la più bella gara a cui ho partecipato e che sarebbe potuta entrare nei libri di storia. Ancora adesso non ho capito perché mi ha espulso ma ormai è passato qualche giorno (ride n.d.r.)".- "Avevo 25 anni. I segnali sono stati di grande pigriza fisica e mentale. Sono sempre stato uno entusiasta e qualche giorno di down me lo sono sempre concesso, però poi questa cosa vedevo che si protraeva nel tempo. Mi sono impaurito perché mi ero accorto di non essere più il Gigi che conoscevo. Non mi stavo più bene e ho cercato di aiutarmi in un modo naturale, ovvero parlando con le persone più care senza aver nessun tipo di pudore. Il primo passo verso l'uscita di questo buco nero è stato andare alla mostra di Chagall a Torino: mi ha trasmesso energia positiva, soprattutto il quadro della passeggiata dove ho capito che la figura di una donna, come possono essere una madre o una moglie, possano aiutarti a farti capire il valore delle cose".- "Ho pagato in prima persona a caro prezzo e mettendoci la faccia, però mi ha fatto crescere. Solo in quel momento capisci gli errori che fai, il perchè e a come non commetterli più".