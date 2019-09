Nell'intervento a Sky Sport, Gigi Buffon ha parlato della partita con l'Inter che si giocherà domenica sera: "Sicuramente è una sfida Scudetto. Noi giochiamo per lo Scudetto, ma anche l’Inter come è giusto che sia ambisce a vincerlo. Conosco alla perfezione il credo di Conte e di Marotta e so che nel loro cuore c’è quella speranza. Hanno una qualità, un sapere calcistico, una forza e un’energia per trasmettere determinate cose che possono permettere alla squadra di sperare di giocarsi lo Scudetto fino alla fine".