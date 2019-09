Gigiparla in mixed zone dopo la vittoria della Juventus sulla Spal: "Record? E' una bella soddisfazione. Non ero a conoscenza di essere così vicino al record due partite fa, , l'ho saputo in quella scorsa, mi hanno detto che avevo raggiunto Paolo. E' un qualcosa che mi rende felice e orgoglioso per quello che ho fatto. Come dicevo prima sono contento perché ci arrivo non trascinandomi ma da giocatore di alto livello. Penso di poter dire questo senza peccare di presunzione. Ringrazierò per sempre i miei genitori e la vita che è stata benevola con me. Ma posso anche dire di averci messo qualcosa di mio"."I cambiamenti vengono fatti per modificare qualcosa e per segnare e diversificare epoche calcistiche. La Juve ha fatto queste scelte e vedendo questo inizio di stagione i risultati ad oggi rimangono molto buoni e anche le prestazioni della squadra sono sempre in crescendo. Questo mi fa ben sperare perché nel nostro gruppo c'è tanta voglia di migliorare e di bruciare le tappe per arrivare a soddisfare il nostro allenatore se mai ci si possa riuscire.Credo che sia l'unico modo per alzare sempre l'asticella e poter migliorare"."Non so che partita sarà con l'Inter. So che sarà una partita dura, ne ho la piena certezza e sicurezza. Aldilà del risultato che ne uscirà fuori sono sicuro che l'Inter fino alla 37esima giornata ce l'avremo sempre intorno non so se un po' davanti, un po' dietro o allo stesso livello ma so che sarà sempre lì"."Penso che sia una filosofia calcistica completamente diversa. Alla fine quello che conta alla Juve è arrivare a dei risultati importanti. Mister Allegri da questo punto di vista è stato un maestro eccezionale. Il modo di volerci arrivare da parte di questo mister è diverso, ha la nostra piena disponibilità perché siamo un gruppo serio, affiatato che non è ancora sazio e vuole ancora migliorare. Ci sono i margini per fare qualcosa di diverso per poterci esprimere secondi i dettami dell'allenatore".