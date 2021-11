Le parole di Buffon a Tiki Taka, sull'esperienza alla Juve di Maurizio Sarri: "Il mister da noi ha avuto tantissime difficoltà perché già all'inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese, si è accorto che il tipo di lavoro che era abituato a fare avrebbe dovuto rivederlo e avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente. Non aveva quell'entusiasmo che di solito uno come lui ha".