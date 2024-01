Attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, Gianluigiha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Gigi, leggenda del calcio italiano e icona del Cagliari vincitore dello scudetto nel 1970. Le sue parole sono un tributo sentito alla grandezza di Riva:"Sei stato tra i più grandi calciatori della nostra Italia e un gigante anche lontano dai campi da gioco. Mi hai offerto guida e un punto di riferimento in azzurro, abbiamo condiviso momenti difficili, sconfitte e la vittoria più bella. Continua a regalarmi i tuoi consigli anche da lassù. Ciao Rombo di Tuono!"Le parole di Buffon rivelano la stima e l'ammirazione che nutre nei confronti di Gigi Riva, riconoscendo la sua importanza nel calcio italiano e il ruolo di guida che ha svolto, oltre alle esperienze condivise sia nei momenti trionfali che in quelli più difficili.