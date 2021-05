Dopo aver annunciato l'addio alla Juventus a fine stagione, si sono rincorse diverse voci di mercato sul futuro di Gigi Buffon. Tra le varie ipotesi è spuntata anche la pista Roma, che dal prossimo anno avrà Josè Mourinho come allenatore. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport però quella giallorossa non è una destinazione concreta per il portiere della Juve, con i dirigenti della Roma che stanno optando per altre opzioni e, al momento, non hanno preso in considerazione l'ipotesi Buffon per la prossima stagione.