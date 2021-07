Gigi, nella lunga intervista a Gazzetta, ha parlato dell'anno al Psg: "Io a Parigi ho disputato un’ottima stagione, ho commesso un errore in Champions, importante, certo, ma quella partita non l’abbiamo persa 1-0 al 90’, l’abbiamo persa 3-1. E’ stata una serata balorda per tutti. La verità? E’ da quando avevo 17 anni che cammino sul filo del rasoio, è successo alla Juve, al Psg, succederà ora al Parma perché voglio andare avanti e la cosa dà fastidio a qualcuno. La verità è che ai migliori non fanno mai sconti e tutti aspettano solo che cadano. Succederà anche a Donnarumma.