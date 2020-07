Gigi Buffon si racconta in una lunga diretta Instagram insieme a Jack Sintini e Randstad. Tra i temi toccati, anche la passione per il calcio diventato poi un lavoro: " Quando sono diventato un numero uno questa passione è mutata in lavoro e obbligo verso me stesso e gli altri di non sfigurare e rimanere sempre il migliore o comunque a livello top - ha detto il portiere - Quindi la parte ludica e divertente per 15-20 anni l'ho messa da parte. Negli ultimi 2-3 anni ho ritrovato piacere di allenarmi, migliorarmi ancora, giocare. E' un po' come fare pace con la mia passione, il mio mondo e tutto ciò che mi aveva avvicinato al mondo del calcio".