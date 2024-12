Le parole di Gigia Juventibus:CARDIFF - "Una leggenda metropolitana che fa anche male, dà il senso di un gruppo che perde la testa e quindi anche il rispetto reciproco. La verità è che non è successo nulla, se non quello che accade negli spogliatoi. Il mister che parla, noi che ci carichiamo e basta. Neanche un momento in cui uno abbia alzato la voce, io ero capitano e questo mi fece male doppiamente è uno sciacallaggio inutile. Una cosa che non meritavamo per il gruppo che eravamo, ma in quel momento non hai armi per controbattere"