Gigi Buffon è tornato. Nei giorni scorsi, da sabato precisamente, il portiere più forte di sempre ha ritrovato la Juve e la Continassa, con le visite mediche al J Medical, arrivate solo con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni di squadra. Buffon, infatti, ha trascorso qualche giorno in più con la propria famiglia in Toscana dove ha continuato ad allenarsi in solitudine, spiega il Corriere di Torino. Ma ora è tornato alla base, dove potranno pure ripartire le manovre per il rinnovo di contratto: dettagli e firme, perché l’intesa pressoché totale è già stata trovata da tempo. Sarà alla Juve per un’altra stagione, alle stesse condizioni economiche del precedente accordo (1,5 milioni netti più bonus).