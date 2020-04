Ancora un anno, ancora alla Juve. Gigi Buffon continuerà a parare anche nella prossima stagione e lo farà difendendo i pali della Juventus. Amicizia e stima con il presidente Agnelli sono ormai storia, ma oltre l'affetto c'è anche il rispetto per il portiere che è stato e che soprattutto rimane Gigi: ancora competitivo, ancora di ottimo livello. Altrimenti, sarebbe il primo ad abbassare la saracinesca. Stavolta per davvero. E poi? Ecco, secondo Tuttosport, lo schema potrebbe ripetersi anche nella prossima stagione, con l'opzione 2022 che stuzzica - e tanto - Buffon. Alla fine dei giochi, un ruolo politico (Uefa e Fifa lo bramano), oppure rimarrà bianconero a vita e cioè in società. Per un percorso stile Nedved.