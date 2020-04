1









Come scrive la Gazzetta dello Sport, Agnelli, per convincerlo in merito al rinnovo di contratto, ha detto a Buffon: “Vogliamo che tu sia ancora uno dei nostri”. E la risposta di Buffon è stata: “Se voi siete sicuri che sia la scelta giusta, sono felice di continuare”. Buffon andrà a guadagnare quanto percepito nell’ultima stagione, vale a dire 1,5 milioni di euro, e andrà a a caccia di record. Con la prossima, infatti, metterà insieme la 26esima stagione tra i pro’, staccando Totti e Maldini. E diventano il numero 1 di questa speciale classifica.