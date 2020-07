Storicamente il blocco Juve ha contribuito ai successi della Nazionale italiana. Il Mondiale vinto in Germania nel 2006, in finale contro la Francia, non fa eccezione. Uno dei giocatori bianconeri più emblematici di quel trionfo fu Gigi Buffon, unico ancora in attività dei 23 azzurri che presero parte a quel successo. Oggi il portierone ha voluto ricordare il 14° anniversario della vittoria postando su Instagram la foto di lui che bacia la Coppa del Mondo, accompagnata da un lungo messaggio che termina con un entusiasta "9 luglio 2006: siamo campioni del mondo. Ancora non ci credo".