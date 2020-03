Oggi, 4 marzo, sono passati due anni esatti dalla sciagurata scomparsa di Davide, capitano della Fiorentina che, nella notte della vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese, ha perso la vita per un problema cardiaco. Così, il mondo del calcio italiano si stringe attorno ad un giocatore che non verrà mai scordato: per le sue qualità, che lo hanno portato anche in Nazionale, ma anche per il suo carattere e la sua forza all'interno di un gruppo. Anche Gianluigi, sul proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare la morte di Astori: “...eri l’espressione migliore di un mondo antico...”