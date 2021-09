Le parole dia BeIn Sports: “Parlo francese perché ascolto la musica francese. Gioco perché mi sento molto bene, mi sento ancora un portiere forte e penso di essere ancora molto utile ai compagni, lo staff e la società. Per questo ho scelto di tornare a Parma, sapevo di portare valori, emozioni, passione e con queste so che riesco a rendere al meglio..”REAL MADRID 2018 – Mi ricordo molto bene quella serata e vi dico qualcosa di molto importante., perché solo un gruppo forte con coraggio e spirito da guerrieri può pensare di fare la rimonta. Quando siamo andati a Madrid avevamo la forza per ribaltarla. Una sensazione di benessere che non ho provato altre volte, il momento in cui sono stato più orgoglioso di essere il capitano. Poi è finita in malo modo, ma metto da parte le cose che non mi piaccionoPSG – Il calcio è cambiato molto e squadre come il PSG o la Juventus devono adattarsi. Secondo me può essere penalizzante avere un solo portiere titolare. Secondo me una squadra come il PSG ha portieri forti, non ha senso dire uno è titolare e uno è secondo. Non sarebbe giusto per il secondo. Si può dire, a seconda dello stato di forma faccio giocare uno o l'altro. È giusto che ci sia alternanza e tutti e due abbiano un'opportunità.PASSAGGIO AL PSG –, è giusto così. Per scherzare aggiungo, se mi chiamano PSG, Real Madrid o Barcellona magari lo prendo in continuazione. Dopo 20 giorni mi chiama il Sg e ho detto sì. Mi affascinava una squadra con tanta potenzialità in Champions League e questo era uno stimolo importante, in più potevo fare un’esperienza fuori dall’Italia e potevo continuare a giocare a livelli altissimi. Parlando con la mia famiglia ripeto spesso che è un’esperienza che rifarei mille volte, formidabile, ringrazio Parigi, ci siamo arricchiti. Mi sono sentito amato e rispettato dai parigini. Parigi sarà sempre nel mio cuoreFUTURO –, più di fare l’allenatore. Anche in giro per il mondo, magari in Australia, la Francia forse è un po’ difficile. Ho un grande ricordo di Deschamps