Le parole di Gianluigia Stasera c'è Cattelan:- "Mi piace il ruolo, ho ringraziato la Federazione per avermi scelto. È molto divertente, stai sempre in mezzo ai ragazzi e fai da filtro tra l'ambiente. Poi bisogna fare le veci del Presidente quando non c'è. Io in spogliatoio non parlavo spesso, ma quando parlavo seriamente gli altri mi stavano a sentire. Nazionale? Sono ragazzi serissimi, affidabili e umili. Sono contento di poter fare questo Europeo insieme a loro, ho la certezza che con Spalletti e con dei ragazzi così di brutte figure non ne faremo. Siamo in ottime mani".