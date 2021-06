Nel pre partita della gara col Barcellona Gigi Buffon ha deciso di lasciare la Juventus. E' stato lo stesso portiere a svelare il retroscena in un'intervista a Tuttosport: "Non in partita, però il prepartita ha fatto nascere l’idea di chiudere il rapporto con la Juve e questo ruolo, perché prima della partita c’erano stati dubbi. Tipo 'Ma perché gioca Buffon col Barcellona? Gioca perché è amico di Pirlo...'. Un po’ d’orgoglio ce l’ho e finita la partita chiamai Silvano (l'agente Martina, ndr) e gli dissi “Silva, mi sa che c’est terminée”, perché certe dinamiche non credo di meritarle, né come persona né per la condizione in cui sono da sportivo. E che poi ho dimostrato".