Gigi Buffon è molto di più di un portiere. Una leggenda, a tinte bianconere. Con quella contro il Crotone è salito a 650 partite in Serie A, nessuno è arrivato a giocare così tante gare nel nostro campionato. Il giorno del suo esordio (novembre '95) sette degli altri dieci compagni titolari nell'ultima partita della Juve contro il Crotone non erano neanche nati. Dal 1994/95 ha fatto almeno una presenza in 24 stagioni di Serie A. Numeri impressionanti, ma non finisce qui: guarda il video qui sotto per vedere tutti i record di Gigi Buffon.