Gigi Buffon racconta l'emozione del ritorno da titolare all'Allianz Stadium a Sky Sport.



SODDISFAZIONE - "E' una grande soddisfazione per l'età che ho, per la carriera che sto portando avanti. Per il fatto che soffermandosi capisco che è una vita incredibile e una carriera bella ed emozionante come la volevo. Bisogna metterci anche qualcosina del proprio".



VERONA - "Verona nel destino, le prime con la Juve tutte qui. Speriamo sia un bel ritorno e una bella giornata per tutti. Se lo sarà per tutti, lo sarà anche per me".



DODICESIMO - "Diciamo che il 'dualismo' è una parola inappropriata. Le cose erano chiare sin dall'inizio. Le ho accettate senza dubbio, mi sta bene, mi faceva piacere tornare a giocare nella Juve. Ricondividere con i miei compagni di tante avventure tante emozioni, con i dirigenti e con tutti qui alla Juve. Questa è stata la spinta maggiore, accettando questo ruolo che magari sembra limitato in campo, ma oltre al campo ci sono tante altre sfumature in cui ritagliarsi uno spazio importante e avere grandi gratificazioni. Fino a quando in campo? Non cominciamo a settembre, sennò fino a maggio è dura. Sto molto bene fisicamente, psicologicamente. Andiamo avanti".