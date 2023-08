Quale sarà il futuro di? Prova a delinearlo La Gazzetta dello Sport in edicola.Nei piani federali, c’è la formazione di un vero dirigente, anche attraverso corsi specifici, che consentano a Gigi di partecipare a tutti i momenti del Club Italia. Studierà. I raduni e le partite della Nazionale, ma anche le riunioni di progettazione. Adorato trasversalmente da bambini e ragazzi, Buffon sarà anche coinvolto nelle iniziative che la Federcalcio promuove nelle scuole per promuovere i valori della Nazionale. Riassumendo: un capo delegazione da panchina e da scrivania. Per il quotidiano, inoltre, Buffon potrebbe attrezzare un nuovo bagaglio professionale, da dirigente,, magari accanto alla scrivania di Chiellini che ha un futuro scritto ai vertici del club bianconero".