Gianluigi Buffon non ha intenzione di ritirarsi dal calcio giocato dopo l'addio al Paris Saint-Germain, ufficializzato nell giornata di mercoledì. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex portiere e capitano della Juventus sta pensando al ritorno in Italia, con Atalanta, Genoa e Parma tra le possibili piste percorribili. Senza escludere la pista che porta alla Roma dell'amico Francesco Totti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo obiettivo sarebbe giocare fino alle Olimpiadi del 2020, in cui vorrebbe chiudere la carriera con la maglia dell'Italia tra i tre fuoriquota insieme all'Under 21.