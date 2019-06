Il Parma continua a sognare il ritorno di Gianluigi Buffon tra i pali. Dopo l'addio al Paris Saint-Germain dopo una sola stagione tra alti e bassi, che ha fatto seguito alla partenza dalla Juventus nell'estate del 2018, l'ex portiere e capitano bianconero sarebbe in contatto con il club che lo ha lanciato, per chiudere lì la carriera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, insomma, il Parma sembra essere al momento in pole per Buffon, che ritroverebbe così anche la Juventus, ma da avversario.