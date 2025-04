AFP via Getty Images

Buffon punge Thiago Motta: 'Devi conoscere la storia, alla Juventus un capitano lo devi trovare'

38 minuti fa



Le parole di Gianluigi Buffon a DAZN riguardo alla scelta di Thiago Motta di cambiare ben sette capitani nel corso della stagione.



"Sicuramente è una cosa inusuale. La prima cosa che bisogna fare è conoscere la storia del posto dove si va, alla Juve entri nello spogliatoio e ci sono le foto dei capitani, in 100 anni di storia. Questa cosa ti deve far pensare che un capitano va trovato. Perché un capitano è quello che, nei momenti delicati o quando c’è da portare il messaggio dell’allenatore, non deve essere depotenziato. Anzi, deve essere supportato e si deve sentire il punto nevralgico della squadra".