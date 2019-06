Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 giugno 2019

"Un gentiluomo sul campo e uno straordinario compagno di squadra. Vi auguriamo il meglio per il resto della tua carriera. Ciao e grazie per tutto grande Gianluigi Buffon". Così il Paris Saint-Germain ha salutato Gigi Buffon, annunciando ufficialmente la fine della sua avventura in Francia. Buffon non smetterà con il calcio giocato, però, ma continuerà probabilmente anche con squadre che parteciperanno alla prossima Champions League.