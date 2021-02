Più di Korbel, più di Landreau, più di Zubizzarreta, più di Barry. Buffon ha battuto tutti per presenze nei principali campionati ed è stato molto chiaro (e contento) a riguardo: "La cosa più importante è che a 654 non arrivo strisciando, ma saltando: questa è la più grande soddisfazione e il più grande orgoglio, è il modo in cui arrivi che fa la differenza". Un altro record, per Buffon. Tra i più prestigiosi. Come racconta La Stampa, inoltre, è possibile il rinnovo fino al 2022. L'obiettivo è arrivare a diventare il calciatore più anziano a scendere in campo, superando Ballotta. "Se firma avrà di sicuro la possibilità di batterlo perché qualche partita la giocherà. Dispiace... qualcosa ai comuni mortali potrebbe lasciarla!", il commento dell'ex estremo difensore biancoceleste.