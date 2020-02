"Conoscendo i rapporti che Gigi ha con tutti i dirigenti della Juve penso che dipenda dalla sua decisione. I rapporti sono buoni, sta bene, ha entusiasmo, fa prestazioni e si allena con continuità, penso dipenda solo da come si sentirà lui tra un paio di mesi". Lo ha dichiarato Maurizio Sarri in conferenza stampa, dando adito a nuove indiscrezioni sul futuro di Gigi Buffon alla Juventus. L'appuntamento è fissato er fine marzo, inizio aprile, quando Gigi incontrerà Agnelli per fare il punto e decidere se smettere con il calcio o proseguire: l'idea, ad oggi, è di andare avanti ancora un anno. Un altro rinnovo, perché 42 anni non sono sufficienti per smettere.