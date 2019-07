Non avrà più la fascia di capitano, né giocherà da titolare, ma per Gigi Buffon il ritorno alla Juventus sarà comunque importantissimo. Il portiere bianconero, tornato dopo un anno al Paris Saint Germain, corre per almeno tre primati storici, due dei quali ampiamente raggiungibili, a giudizio degli analisti Snai. Il primo è il record di partite in Serie A, attualmente detenuto da Paolo Maldinicon 647 presenze. A Buffon, fermo a 640, serviranno otto gare di campionato per superare la bandiera del Milan, un obiettivo offerto a 1,45. In casa Juve sarà invece "derby" con Alessandro Del Piero per il numero di presenze in Serie A con la maglia bianconera: anche in questo caso, a 1,35, il record è ampiamente alla portata di Buffon (ora a 472), che dovrà giocare sette partite per superare l’ex compagno di squadra (che ha chiuso a 478), come riporta Agipronews. Il testa a testa con Del Piero si chiude con il numero di presenze con la Juve nelle competizioni Uefa: in questo caso il primato dell’ex numero 10 bianconero (124 gettoni), anche se distante solo sei partite, è ritenuto difficilmente raggiungibile: la quota del "no" si gioca appena a 1,15.