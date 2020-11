Gigi Buffon, ai microfoni di Sky, ha parlato di questa Juventus e di Andrea Pirlo.



PROCESSO DI CRESCITA - "A che punto siamo? Siamo in un punto nel quale c'è adesso di cercare di poter abbinare il buon gioco ai punti. Purtroppo ne abbiamo persi parecchi in malo modo in questo periodo, ora la cosa fondamentale in questo percorso è dare segnali di miglioramento nell'aspetto tattico e di gioco, ma dare anche segnali di solidità e rabbia sportiva per poter far proprie le partite".



PIRLO - "Sì, sta entrando molto bene nella testa dei giocatori. Il mister sa gestire con grande naturalezza e serenità determinati momenti, anche i più delicati. Delicati perché son nuovi in questa veste. Ci sta trasmettendo gli ingredienti giusti per poter sbocciare definitivamente per poi fare un bel filotto di partite e magari anche delle partite".