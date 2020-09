Gigi Buffon per L'Aquila. Il portiere della Juve e la sua famiglia si sono mossi per supportare la rinascita della città abruzzese gravemente colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 e la società calcistica locale. Il club - spiega Tuttosport - ha ripreso a vivere grazie all’impegno di un gruppo di tifosi che, coinvolgendo imprenditori e commercianti, si sono fatti carico di debiti da 55.000 euro, così L’Aquila Calcio 1927 è tornata a vivere e si è iscritta al campionato di Eccellenza. Buffon ha acquistato sei abbonamenti: per sé, per la compagna Ilaria D’Amico, per i figli David Lee, Louis Thomas, Leopoldo Mattia e Pietro Leone (figlio di Ilaria e dell’ex compagno Rocco Attisani).