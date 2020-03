“Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti!”. Anche Gianluigi Buffon si schiera in prima linea nella lotta al coronavirus, promuovendo la raccolta fondi del club bianconero per aiutare gli ospedali. Nei giorni scorsi, ci hanno messo la faccia altri suoi compagni, come De Ligt, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur e Pinsoglio. Il portiere aveva lanciato ieri anche l’iniziativa dei campioni del Mondo del 2006, ovvero la raccolta di donazioni da destinare alla Croce Rossa Italia.