Silvano, agente di Gianluigi, ha parlato a ParmaLive.com. Queste le parole sul futuro del portiere:"Se Buffon resterà al Parma un altro anno? Non abbiamo ancora parlato, né io e Gigi tantomeno con la società. Ora lasciamo passare una decina di giorni e poi vedremo… La mancata promozione può incidere sulla scelta per il futuro? Ripeto, non ho ancora parlato con Gigi, ma non credo possa incidere questo".