La giornalistaha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche del momento che sta vivendocon cui sta insieme da tanti anni. L'ex capitano della Juve, dopo il ritiro, è entrato a far parte della nazionale italiana: "Come sta? Molto sereno. Un po’ temevo questo momento, invece sta benissimo. Credo che in questi anni si sia preparato nel modo giusto. È molto impegnato tra Nazionale, i corsi da direttore sportivo e allenatore e quello di management che sta seguendo alla Bocconi, sta studiando, ogni tanto lo trovi con le mani nei capelli che ripete parole... Dice spesso quanto sia felice di cambiare pelle".È stato bello, l’idea di rappresentare il nostro Paese mi ha fatto particolarmente piacere. L’Europeo per l’Italia è un’occasione enorme, bisogna capire come sfruttarla davvero bene, dal punto di vista delle infrastrutture e per incentivare il movimento soprattutto sotto il profilo dell’inclusione".