Buffon parla di Cristiano Ronaldo: le sue parole

Getty Images for Lega Serie A



Gigi Buffon su Cristiano Ronaldo

L'ex portiere della Juventus Gianluigiha presentato il suo libro alle OGR di Torino ( QUI le dichiarazioni integrali) ed ha parlato del percorso alla Juventus condiviso con Cristiano Ronaldo. Le sue parole:"Cristiano è una persona, per chi l’ha vissuto, con cui se entri in confidenza e chiaramente fuori dalle telecamere è un ragazzo di grande sensibilità. Ti fa capire il difficile percorso che ha attraversato da ragazzo. Poi mette addosso l’armatura da super uomo per difendersi anche da tutto quello che ha avuto e per far sì che gli altri siano attratti dalla sua figura. C’è uno sdoppiamento di personalità: quando c’è CR7 e quando c’è Cristiano. La qualità dell’uomo mi è piaciuta tanto. Da giocatore: il cinismo e la cattiveria che aveva e che ha non l’ho mai visto in nessuno. Se però Ronaldo supera gli anni, torno a giocare anche io (ride, ndr)".