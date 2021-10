La panchina di Enzo Maresca al Parma trova un po' di respiro. L'ex centrocampista della Juventus sta infatti annaspando a metà classifica in Serie B e inizia a tirare aria di esonero. Ma oggi la sua squadra ha sbancato il Tombolato di Cittadella con una vittoria per 2-1. Ma anche questo match si era messo male per i ducali: calcio di rigore per i padroni di casa dopo appena 12 minuti, solo accorciati da un altro rigore, stavolta segnato, di Baldini.