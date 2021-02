2









Gigi Buffon ha parlato così nel posto partita di Juve-Crotone: "Sicuramente serviva una vittoria, il modo non era preventivabile. Secondo me nella prima mezz'ora abbiamo fatto benino, incontrando anche difficoltà, l'importante è mantenere sempre agonismo, attenzione ed energia senza fare passaggi a vuoto. Io giocatore con più presenze nei 5 campionati top? La cosa più importante è che non ci arrivo strisciando ma saltando, è la più grande soddisfazione e orgoglio. E' il modo in cui si arriva alle cose che fa la differenza. Il mio futuro? Io misuro l'ampiezza dei miei salti ogni settimana, finché il salto è buono si va avanti; appena vedo che comincio a perdere qualche centimetro sarò il primo a fermarmi, senza dubbio. Inter favorita per lo scudetto? Sicuramente, ma per me non è una sorpresa. La sorpresa era il fatto che ancora non riusciva a dimostrare quello che secondo me vale: come squadra, come allenatore e come staff. L'Inter ha un valore pari al nostro".