Con il Verona l'aggancio, stasera potrebbe arrivare il sorpasso. Sì, proprio a Paolo Maldini, l'ex bandiera del Milan che ha tanto spinto Gigi al ritorno in Italia. Una precisazione però, resta d'obbligo. Il record che Buffon infrangerà stasera, non è quello delle famose "8 partite da contratto". In caso siano confermate le certezze, Buffon staserà farà 903 presenze complessive con i club, diventando l'italiano ad aver giocato più partite in totale (Maldini era a 902). Le sei che poi rimarranno (641 a 47 al momento), serviranno a diventare anche il primatista per presenze in Serie A: insomma, a questo punto non c'è che da sfidare se stessi. Quota 1000 è troppo lontana.