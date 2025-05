Buffon: 'Non sono convinto che Conte lasci il Napoli'

Gigi, capo delegazione della Nazionale Italiana, ha parlato durante un evento a Solomeo, dove si è disputato un triangolare tra le seconde squadre di Milan, Atalanta e Juventus. Diversi i temi affrontati: dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali, con l’Italia che affronterà Norvegia e Moldavia, alla finale di Champions League tra Inter e PSG, club in cui Buffon ha militato. L’ex portiere ha commentato anche la stagione complicata vissuta dalla Juventus, evidenziando le difficoltà attraversate dal club bianconero e l’importanza di ripartire con nuove basi per tornare competitivo ai massimi livelli.

Le parole di Buffon

IL MONDIALE - "C'è grande attesa e un po' di curiosità. La certezza è che è il nostro unico obiettivo, l'unica cosa a cui pensare nei prossimi 6 mesi perché vogliamo qualificarci senza se e senza ma"LA FINALE DI CHAMPIONS DI DONNARUMMA E DELL'INTER - "Emotivamente e fisicamente qualcosa lasci per strada. Essere campioni quali sono loro, con il lignaggio del campione, significa anche avere il focus giusto per superare anche l'eventuale avversità di una sconfitta"LA JUVENTUS - "Le cose vanno conosciute dall'interno. Fare paragoni con quella che era la mia Juve e con quella che è stata per vent'anni è controproducente. Ciò che è andato e cosa non è andato non saprei dirlo, io sono stato spettatore e ho visto una squadra che ha centrato l'obiettivo minimo che non era così scontato. A parte la piccola parentesi della sconfitta col Parma ho visto una squadra che aveva una convinzione comune con cui affrontare gli impegni".CONTE - "Io a differenza di molti non sono così convinto che lui lasci Napoli. Alla fine Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire rapidamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie in futuro. Il fatto che lui non abbia dichiarato niente fino ad oggi lo conferma. Il fatto che Antonio sia un grandissimo allenatore e che sia perfetto per certe situazioni che stanno vivendo tantissime squadre lo dimostra la sua storia"