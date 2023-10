Le parole di Gianluigi Buffon nello speciale del Tg1 "Buffon senza rete":ESPULSIONE CON IL REAL - "L'espulsione non mi ha ferito ma il rigore concesso nel recupero in una partita epica, quello sì. Senza dubbio la più bella gara a cui ho partecipato e che sarebbe potuta entrare nei libri di storia. Ancora adesso non ho capito perché mi ha espulso ma ormai è passato qualche giorno (ride n.d.r.)".