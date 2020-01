Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Juventus Tv prima della sfida con l'Udinese: "Sarà una partita pericolosa contro una suqadra che sta bene, dobbiamo stare attenti e mettere in campo la giusta rabbia agonistica, perché è una gara secca con un trofeo in palio. Il 3-1 in campionato contro di loro ci ha insegnato che non dobbiamo mollare altrimenti rischiamo troppo, loro nella ripresa avevano avuto 5/6 palle gol. Se stai vincendo 3-0 ok, ma se il risultato è ancora in bilico a quel punto si può mettere male".



"L'ULTIMA VITTORIA" - Il portiere ha poi aggiunto a Rai Sport L'abbiamo vinta tante volte, soprattutto negli ultimi anni. L'ultima vittoria è stata una bella serata, in finale contro il Milan all'Olimpico. La mia ultima partita importante con la Juve, per cui ho un bel ricordo.