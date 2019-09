Non sarà capitano, Gigi Buffon. E il motivo cozza un po' con la spiegazione dei ranghi arrivata da Sarri ai tempi della sua presentazione: 'La fascia sarà di chi ha più presenze di tutti'. No, non sarà così, almeno non in Juve-Verona. Leo Bonucci porterà orgogliosamente la banda al braccio, e non lo farà il portiere, oggi titolare. Come si spiega? Facile, attraverso altre parole, quelle di Gigi stesso. "Vorrei ringraziare Tek e Giorgio che mi hanno offerto l'uno e la fascia ma io non sono qua per togliere qualcosa a qualcuno, sono qui per dare il mio contributo come ho sempre fatto per la squadra. Il portiere titolare della Juve deve avere l'uno e Chiello, che è mio fratello, deve essere capitano". Il discorso sarà valso anche per Bonucci.