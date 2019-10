Gigi Buffon non ha dubbi e svela la rivale numero uno della Juve per la vittoria dello scudetto: "Inter rivale? Definisco senza il minimo dubbio l'Inter come la rivale numero uno. Conosco l'allenatore, il modo di insegnare calcio e di ragionare, di trasmettere convinzione di Conte. Conosco il direttore e anche molto i giocatori". QUI L'INTERVISTA COMPLETA DI BUFFON.