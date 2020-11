Stasera, ore 21, la Juventus può mettere una serie ipoteca sulla qualificazione alla fase finale di Champions League, e giocarsi il primato del girone a tu per tu contro il Barcellona. Lungo il cammino dei bianconeri ci sarà il Ferencvaros, battuto all’andato in Ungheria con un secco 4-1. Nella lista dei convocati di Andrea Pirlo sorprende un’assenza, quella di Gigi Buffon, schierato titolare nella vittoria di campionato contro il Cagliari. La non convocazione deriva da un problema muscolare, un affaticamento al polpaccio. Dovrebbe rientrare per la prossima giornata di Serie A contro il Benevento.