L'ex portiere della Juve, Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della sua scelta di ritornare al Parma.



'Non c'è stato un solo giorno della mia vita del quale mi sono pentito della scelta che ho fatto. Capisco la mia importanza in questa realtà e sento l'energia e la responsabilità di chi deve dare ancora di più per poter raggiungere qualcosa d'irrealizzabile. Adesso ci serve trovare due-tre vittorie consecutive che ci permetterebbero di acquisire la convinzione di capire che siamo sulla strada giusta. È il campo però che dovrà darci le risposte giuste'.