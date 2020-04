Gigi Buffon vince il premio "Italiano del Millennio", sondaggio istituito da Calciomercato.com. Il portiere bianconero ha risposto ringraziando chi ha votato per lui: “Grazie ragazzi! E grazie a tutte le migliaia di persone che si sono appassionate a questa iniziativa. Ci siete stati in tantissimi restando a casa! Ho visto che le sfide nel sondaggio erano tra super-campioni della storia recente del calcio italiano, per me spesso fratelli e compagni di viaggi lunghissimi. E questo mi rende ancora più felice di ricevere questo premio. Grazie per la Vostra stima! Felice Pasqua a tutti”.